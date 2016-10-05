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دورة لإعداد مدربين لتأهيل شباب الخريجين على علوم الحاسب بالاسماعيلية

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دورة لإعداد مدربين لتأهيل شباب الخريجين على علوم الحاسب بالاسماعيلية دورة لإعداد مدربين لتأهيل شباب الخريجين على علوم الحاسب بالاسماعيلية

>الإسماعيلية – جمال حراجى

قالت المهندسة منى عبد الفتاح مدير مركز تدريب علوم الحاسب الآلى وتكنولوجيا المعلومات بمحافظة الاسماعيلية ان المركز يستقبل خريجى الكليات من دفعات 2011 حتى 2016 والراغبين فى الالتحاق بدورة إعدادمدربين لتأهيل شباب الخريجين فى مجالNETWORkS )) وذلك فى اطار التعاون بين وزارة الإتصالات ومحافظة الاسماعيلية والتى يعقدها معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات بمعامل مركز تدريب علوم الحاسب الآلى وتكنولوجيا المعلومات  بديوان عام محافظة الاسماعيلية.

وأشارت  مدير مركز تدريب الحاسب الالى بالاسماعيلية إلى أنة يشترط فى المتقدم الحصول على مؤهل عال من خريجي الكليات مثل(هندسة – علوم تجارة – آداب – كليات الحاسبات والمعلومات  ) ومن دفعات 2011 و حتى 2016 و ألا يكون حصل على دورة إعداد مدربين و ان يكون له خبرة سابقة فى مجال تكنولوجيا المعلومات و يشترط الحصول على دورات مجموعة الأوفيس كاملة مع الإلمام الجيد بتطبيقاتها و إجادة التعامل مع الانترنت و يفضل الحاصل على شهادة ويفضل الحاصل على شهادة  ICD والإلمام بخلفية علمية وعملية عن البرامج الرئيسية التى يبنى عليها موضوع الدورة    (المكونات الأساسية للحاسب الآلى – المكونات الاساسية للشبكات ) 

ويتم تسليم ملفات التقديم التى تحتوى على السيرة الذاتية و صورة الشهادات الحاصل عليها و عدد 2صورة شخصية حديثة و صورة المؤهل و صورة البطاقة الشخصية و الموقف من التجنيد بالنسبة للشباب و دوسية بلاستيك لمركز تدريب علوم الحاسب الالى بديوان عام محافظة الاسماعيلية  بالشيخ زايد.

وسوف يتم عقد اختبارات مؤهلة للقبول تحت اشراف معهد تكنولوجيا المعلومات اختبار  واختبار  واختبار مقابلة شخصية

 و تقديم اقرار للمرشح بأنه لا يعمل بأى جهة سواء قطاع عام أو خاص مع تفرغه الكامل خلال مدة البرنامج و قبول الدراسة فترتين (صباحية و مسائية )  مع اعتماده من ولى الأمر كضامن كما سيحصل المتدرب فى نهاية الدورة عند اجتيازه شهادة معتمدة للدورة من معهد تكنولوجيا المعلومات و مكافأة مالية وآخر موعد للتقدم يوم 3 / 11 / 2016   

 

 


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