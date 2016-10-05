محمد بن زايد: شكر وعرفان لكل معلم ومعلمة في الإمارات

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشكر والعرفان لكل معلم ومعلمة في دولة الإمارات .. معربا سموه عن بالغ تقديره للمعلمين على ما يبذلونه من جهود مخلصة في حمل رسالة العلم والمعرفة مقرونة بالرعاية والتنشئة السليمة والتوعية والبناء الفكري والأخلاقي إضافة إلى تهيئة الأجيال لحياة منتجة.

وقال سموه في تصريح له اليوم ــ بمناسبة انعقاد منتدى " قدوة " الذي يحتفي بالمعلمين تزامنا مع اليوم العالمي للمعلم الذي يوافق الخامس من شهر أكتوبر من كل عام ـــ إن يوم المعلم والاحتفاء به يعبر عن إيمان راسخ بقيمة المعلم ودوره الأساسي في نهضة الأمم والمجتمعات وتقدمها والوفاء له وتقديره بصفته حامل مشعل الحضارة الإنسانية في الماضي والحاضر والمستقبل.

وأضاف سموه أن دولة الإمارات أرست في مدى زمني وجيز أسباب التفوق على مختلف الصعد وأضحت تبحث في الريادة والتنافسية على المستوى العالمي بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي وجه بتسخير مختلف أشكال الدعم للانتقال إلى مجتمع المعرفة المستدام وتهيئة الظروف المواتية في مختلف القطاعات وفي مقدمتها التعليم وهو ما مثل دافعا وحافزا للتطوير المستمر.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن المحافظة على استمرارية وريادة الدولة في شتى الميادين تتطلب توفير تعليم رفيع المستوى قادر على تحقيق التنافسية باعتباره الكفة الراجحة في عالم ينطلق بتصوراته وأفكاره ونهضته وقناعاته من التعليم إضافة إلى مدى نجاحه في توفير مخرجات بجودة عالية.

وأكد سموه أن إذكاء روح المنافسة الإيجابية بين الطلبة للتعلم والتفوق الاكاديمي شرط ضروري ادخال الريادة في مؤسسات التعليم الإماراتي وصولا إلى خريجين يتمتعون بقدر عال من المعرفة والكفاءة.

وأوضح سموه أنه في إطار استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة .. فإنها تعطي أهمية كبرى لتعزيز قيم الابتكار والإبداع في كل مواقع العمل الوطني وهذا بالتأكيد أول ما يبدأ .. يبدأ من المدارس وعبر دور المعلم في تحفيز مهارات التفكير والاستنتاج والتحليل لدى الطلبة.. ومن هنا يتضح أن دور المعلم يرتبط بكل خطط التنمية واستراتيجيات التطور في الإمارات".

وشدد سموه على أهمية تربية أبنائنا على حب العلم وغرس القيم الفاضلة والمثل العليا والمواطنة الإيجابية منذ لحظة تشكل وعيهم وإدراكهم ويبدأ ذلك من الحاضنة التعليمية الأولى لهم ألا وهي المدرسة ويتطلب ذلك معلما واعيا مدركا لمسؤولياته تعهد بحمل هذه الأمانة العظيمة التي أوكلت اليه لكي يرعاها ويحسن بنائها وتنميتها وفتح آفاق رحبة أمامها وهي أبناؤنا الطلبة".

وأضاف سموه أن التقدم الحقيقي لا يقوم على المنجزات المادية والعلمية فقط ــ رغم أهميتها الكبيرة ــ وإنما يستند إلى أساس أخلاقي راسخ أيضا فمن دون الأخلاق تنهار الحضارات وتتراجع وتضمحل وأي تقدم مادي لا يقوم على الأخلاق والقيم الفاضلة يحمل في طياته بذور الانهيار والفناء والأمثلة التاريخية عديدة وشاهده على ذلك".

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن رهان دولة الإمارات العربية المتحدة سيكون في السنوات المقبلة هو الاستثمار في التعليم لأنه القاعدة الصلبة للانطلاق في مرحلة ما بعد النفط ولا يمكن لأي استراتيجية أو رؤية حول التعليم أن تحقق النجاح من دون وجود معلم متميز مدرك لأهمية دوره ويمتلك القدرات التي تمكنه من القيام بهذا الدور ومن هنا يأتي الدعم الكبير من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة للمعلم إيمانا منها بأن المعلمين شركاء أساسيون في بناء حاضر الوطن ومستقبله.

وقال سموه إن المتغيرات والتحولات التي تشهدها المنطقة تزيد من أهمية هذا الدور فمن خلال المعلم الواعي والمدرك لمسؤوليته الوطنية الكبرى تتخرج الأجيال المشبعة بقيم الوطنية والانتماء والحب لبلدها والمؤهلة لرفع راية الوطن في مضمار التنمية والتقدم والرقي والمحصنة ضد مؤامرات قوى التطرف والظلام والجهل التي تستهدف عقول أبنائنا لنشر سمومها وأفكارها المنحرفة.

وأعرب سموه عن تطلعه إلى دور أكبر وأكثر مواكبة وفعالية للمعلم لاسيما مع الرغبة الكبيرة وحجم التطلعات التنموية والطموحات الوطنية التي لا سقف لها والتي يشكل الإنسان محورها وركيزة أساسية في استدامتها وهو ما يستدعي حشد طاقات الميدان التربوي لخوض غمار المرحلتين الحالية والمستقبلية بواقعية وجدارة ".

وجدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في ختام كلمته التهنئة للمعلمين معربا عن تقدير جهودهم والاعتزاز بدوره .. وقال سموه " ننتظر منكم دائما المزيد وسيظل المعلم رمزا للعطاء والبذل وستظل مكانته كبيرة ومحفوظة في ذاكرتنا وفي نفوسنا ونظل ندعمه ونسانده بمختلف السبل بما يحقق أعلى درجات التميز في قدراته ومهاراته حتى يظل منارة للعلم ومشعلا يضيء دروب الخير لوطننا العزيز الغالي وأبناءنا وأجيالنا القادمة ".