أمير قطر يستقبل سلطان الجابر

استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر اليوم .. معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية " أدنوك " ومجموعة شركاتها.

ونقل معالي سلطان الجابر خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ــ حفظه الله ــ وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة..وتمنيات سموهم لأمير دولة قطر الشقيقة موفور الصحة والسعادة والشعب القطري الشقيق دوام التقدم والازدهار.

فيما حمل صاحب السمو أمير قطر معالي سلطان الجابر تحياته .. إلى صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو نائب رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات خاصة مجال الطاقة.

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