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علاء عبدالمنعم : يكشف سر تنازله عن أي منصب داخل ائتلاف "دعم مصر" ...

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علاء عبدالمنعم : يكشف سر تنازله عن أي منصب داخل ائتلاف "دعم مصر" ... علاء عبدالمنعم : يكشف سر تنازله عن أي منصب داخل ائتلاف "دعم مصر" ...

قال الدكتور علاء عبدالمنعم، المتحدث السابق باسم ائتلاف دعم ، إنه فضل الاستقالة من منصب المتحدث الرسمي للائتلاف ونائب رئيس الائتلاف غيمانا منه بإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة في قيادة الائتلاف.

وأضاف عبدالمنعم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت مصر» المُذاع على فضائية «التليفزيون العربي»: «منذ أن كنت في القيادة كنت أنادي بعدم التكويش على المناصب داخل الائتلاف وفضلت ان أبدأ بنفسي ولهذا تقدمت باستقالتي».

وتابع: «في كل بداية دور انعقاد جديد ستجري انتخابات جديدة لاختيار رئيس ائتلاف جديد ومكتب سياسي جديد ومنسقي اتصال في المحافظات».

وعن انتخابات المحليات قال: «لا أتصور إن هنلحق نعمل انتخابات محليات في عام 2016، لأننا في أكتوبر والقانون لم يتم الانتهاء منه بعد، وكنت أأمل في عقد انتخابات المحليات قبل نهاية هذا العام».

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