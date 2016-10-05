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أحمد زاهر يكشف كواليس «اختيار إجباري» على «الراديو 9090»

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أحمد زاهر يكشف كواليس «اختيار إجباري» على «الراديو 9090» أحمد زاهر يكشف كواليس «اختيار إجباري» على «الراديو 9090»

الفنان أحمد زاهر

كتبت – إنجي لطفي

قال الفنان أحمد زاهر، إنه يعمل حاليًا على تجسيد دور جديد لشخصية تدعى آدم بمسلسل اختيار إجباري.

وأضاف زاهر – خلال مداخلة هاتفية ببرنامج راديو سكوب مع المذيعة غدير حسان على الراديو 9090 – “اختيارى لمسلسل اختيار إجباري جاء على أساس الإسكربت والقضية التي يرصدها فهي مهمة جدًا، وأنا دائمًا ما أبحث عن الغريب وغير المعتاد”.

وأوضح زاهر، أن المسلسل يتحدث عن مساوئ الـ”سوشال ميديا” وأخطارها، وأردف “سنكشف الأمر بشكلٍ قوي جدًا”، مؤكدًا: “أنا سعيد لوجود كريم فهمي، وخالد، مي سليم، إنجي المقدم، هيدي كرم، فراس سعيد، محمود حجازي، وفريق العمل الجميل، أول مرة نتعاون أنا وكريم فهمي مع بعض، وفيه كيمياء جميلة بينا”.

وأضاف :”مجدي سمير مخرج تونسي – هو مخرج العمل – وأول مرة يخرج في ، وهو اسم كبير جدًا”، مشيرًا إلى أن” المسلسل إنتاج شركتي “أروما” و”اديو وان”، ومدير التصوير تونسي عامل صورة رائعة، وفيه عوامل كتير تدي إحساس إنك داخل في عالم محترم وليه هدف ومضمون”.

وكشف زاهر عن سفر فريق العمل خلال شهر لأمريكا، وقال إن العرض سيكون آخر هذا العام، على قناة مهمة جدًا تنطلق قريبًا.

ولفت زاهر، إلى أنه لن يدخل في أي عمل آخر، ليركز في شخصيته الحالية.

وقال الفنان أحمد زاهر – عن المسلسلات التي أعجبته رمضان الماضي – “الميزان والأسطورة والقيصر وأفراح القبة وونوس والخروج”.

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