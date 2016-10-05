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السيسي والبشير يتطلعان لعقد قمة ثلاثية مع إثيوبيا لإطلاق مشروعات مشتركة

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السيسي والبشير يتطلعان لعقد قمة ثلاثية مع إثيوبيا لإطلاق مشروعات مشتركة السيسي والبشير يتطلعان لعقد قمة ثلاثية مع إثيوبيا لإطلاق مشروعات مشتركة

قال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين والسودان برئاسة الرئيس عبد الفتاح ونظيره السودانى عمر البشير، شهد تباحثاً حول عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية.

وأشار الرئيس عبد السيسي، إلى تطلع مصر لزيادة التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين، مؤكداً على أهمية النظر فى إزالة عدد من العوائق التجارية القائمة بين البلدين.

كما تم التأكيد على أهمية مواصلة تنسيق المواقف بين الجانبين فى مختلف المحافل الإقليمية والدولية أخذاً فى الاعتبار تطابق مصلحة الدولتين إزاء أغلب القضايا، ومن ضمنها ملف الأمن المائى، حيث أكد الجانبان حرصهما على توثيق المصالح المشتركة التى تجمعهما بأثيوبيا، فضلاً عن تطلعهما لعقد قمة ثلاثية قريباً يتم خلالها الاتفاق على إطلاق مشروعات مشتركة وفقاً لما تم الاتفاق عليه فى شرم الشيخ فى فبراير 2016.

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