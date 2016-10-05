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كيف تعلم نانسي عجرم طفلتيها قوانين اللعب؟

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الأربعاء 05-10-2016 15:05

استطاعت الفنانة الرقيقة "نانسي عجرم" أن تثبت أنها مطربة شاملة حين خصصت أغاني للأطفال بعد أن أصبحت أماً لطفلتين جميلتين، حيث كسرت قاعدة أن الفنانة تنتهي حين تصبح أماً، فظلت محافظة على جمالها ونجوميتها، وكرست جزءاً من أعمالها الغنائية من أجل تربية الأطفال.
فمن ضمن نشاطاتها لتوصيل وسائلها التربوية لباقي الأمهات المعجبات بها، تحدثت نانسي عن مشكلة واجهت طفلتها وكيف تعاملت معه، وقد أوضحت خلال هذه المشكلة النصائح التربوية الآتية:

المشكلة الأولى
تقول نانسي: "عانت طفلتي: "ميلا" بعد عودتها من المدرسة من خسارتها في لعبة مع صديقاتها، وكانت تشعر بالحزن، وعندها بماذا أنصح الأمهات:
• ضرورة احتواء صغارنا، فأنا احتويت طفلتي التي تبكي ولم أوبخها، ولم أتذمر من المدرسة وقوانينها.
• يجب أن نوجه أطفالنا إلى أن كل إنسان يكون معرضاً للخسارة
• أهمية اللعب هو الاكتشاف بحد ذاته، واللعب ليس معركة حربية بين فريقين أو جيشين، وهو أول لبنة في تكوين العلاقات الاجتماعية.
• مفهوم الخسارة والربح الذي يترسخ لدى أطفالنا منذ الصغر يساعدهم على مواجهة الحياة إذا ما تفهموه بطريقة سليمة.
• يجب أن نحل مشاكل أولادنا ونعلمهم حلها عن طريق الحوار.

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سيدتي