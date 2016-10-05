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«كيري» يدعو طالبان لاختيار طريق السلام

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«كيري» يدعو طالبان لاختيار طريق السلام «كيري» يدعو طالبان لاختيار طريق السلام

جون كيري _ أرشيفية

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اليوم الأربعاء إن على طالبان النظر إلى نموذج الاتفاق بين الأفغانية وقلب الدين حكمتيار أحد أمراء الحرب الأفغانية كطريق إلى سلام “مشرف” في أفغانستان.

وبحسب “رويترز”، أضاف كيري خلال مؤتمر دولي في بروكسل يهدف لحشد الموارد المالية للحكومة الأفغانية المدعومة من الغرب أن طالبان لن تستطيع الفوز على أرض المعركة.

وأشار كيري إلى اتفاق السلام الذي أعلن الأسبوع الماضي مع الحزب الإسلامي في أفغانستان والذي يتزعمه حكمتيار واصفا إياه بأنه “أحد أسوأ الشخصيات سمعة في البلد.”

وقال كيري “هذا نموذج على ما قد يكون متاحا .. أعتقد أن رسالة كل شخص هنا ينبغي أن تكون موجهة إلى طالبان .. ضعوه (هذا النموذج) في اعتباركم.”

وأضاف كيري “هناك طريق إلى الأمام نحو نهاية مشرفة للصراع الذي بدأته طالبان. هذا صراع لا يمكن حسمه في ميدان المعركة. والتفاوض بشأن تسوية سياسية مع الحكومة الأفغانية هو السبيل الوحيد لإنهاء القتال وضمان استقرار دائم وتحقيق انسحاب كامل ونهائي للقوات الدولية.”

وقال “إن هدف تخليص أفغانستان من القوات الأجنبية لن يحدث … مع استمرار التمرد بل من خلال السلام.”

والاتفاق الذي أبرم الأسبوع الماضي يلزم حكمتيار بوقف العنف وقطع علاقاته مع الجماعات الدولية المتشددة وقبول الدستور الأفغاني وما يكفله من حقوق للنساء والأقليات.

وقال كيري إنه “في مقابل الوفاء بتلك التعهدات ستكون جماعة حكمتيار قادرة على (العمل) في العلن والعودة إلى المجتمع الأفغاني.”

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