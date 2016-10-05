أخبار عاجلة

محافظ الإسكندرية: بدء بناء 10 آلاف وحدة سكنية لـ"الأسر المحتاجة" -
حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«فلّة شمعة منورة» و«فوتكوا بعافية».. 10 مذيعين «ليهم لزمة» -
«السحنة دي غريبة».. 10 فنانين سخروا من صورهم -
انفصال وكريسماس.. مواقف أثارت الجدل حول «روبي» -
حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بالفيديو- بكري: صدور قانون "الأعلى لتنظيم الإعلام والصحافة" خلال ساعات -
"السياحة الدينية": تسعير برامج الحج وفقًا للريال السعودي.. وننتظر موافقة الوزير -
بالصور.. محافظ المنوفية يطمئن على حالة مصاب في تفجير كنيسة طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

اليوم.. موانئ بورسعيد تستقبل 23 سفينة

Google+ Print
اليوم.. موانئ بورسعيد تستقبل 23 سفينة اليوم.. موانئ بورسعيد تستقبل 23 سفينة

كتب : جمال نوفل

ميناء بورسعيد ـ ارشيفية

استقبلت موانئ بورسعيد، اليوم الأربعاء، 15 سفينة، حيث استقبل ميناء غرب بورسعيد 3 سفن حاويات وسجل مغادرة سفينتين، ويوجد 3 سفن على الأرصفة، ومن المنتظر دخول 3 سفن .

كما استقبل ميناء شرق بورسعيد، سفينه حاويات وسجل مغادرة سفينتين، ويوجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن، كما يوجد سفينة بضائع عامه، ومن المنتظر دخول سفينه أخرى.

وأعلنت الهيئه العامه للمنطقة الاقتصاديه، لقناة السويس، أنه جارى التنسيق مع الجهات المعنية بالهيئه، لتسهيل كافة الإجراءات اللازمه لدخول وخروج السفن، وتسريع عملية الشحن والتفريغ وعمل الاوناش الثابته والمتحركة على السفن، لتوفير عامل الوقت لاستقبال السفن المنتظره خارج الميناء.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا