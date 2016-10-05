اليوم.. موانئ بورسعيد تستقبل 23 سفينة

كتب : جمال نوفل

استقبلت موانئ بورسعيد، اليوم الأربعاء، 15 سفينة، حيث استقبل ميناء غرب بورسعيد 3 سفن حاويات وسجل مغادرة سفينتين، ويوجد 3 سفن على الأرصفة، ومن المنتظر دخول 3 سفن .

كما استقبل ميناء شرق بورسعيد، سفينه حاويات وسجل مغادرة سفينتين، ويوجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن، كما يوجد سفينة بضائع عامه، ومن المنتظر دخول سفينه أخرى.

وأعلنت الهيئه العامه للمنطقة الاقتصاديه، لقناة السويس، أنه جارى التنسيق مع الجهات المعنية بالهيئه، لتسهيل كافة الإجراءات اللازمه لدخول وخروج السفن، وتسريع عملية الشحن والتفريغ وعمل الاوناش الثابته والمتحركة على السفن، لتوفير عامل الوقت لاستقبال السفن المنتظره خارج الميناء.