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جيجي حديد الى دبي الاسبوع المقبل

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الأربعاء 05-10-2016 14:26

صرحت النجمة الأمريكية، الفلسطينية الأصل، جيجي حديد Gigi Hadid، عبر إحدى صفحات التواصل الخاصّة بها أنها ستتوجّه إلى دبي في 10 أكتوبر المقبل.

وتأتي هذه الزيارة ضمن إطار جولتها العالمية "TogetherTour" للتسويق لمجموعة تومي هيلفيجر Tommy Hilfiger الجديدة، التي بدأت بميلان ومن المتوقع أن تختمها بشنجهاي وطوكيو.

وفي تفاصيل الزيارة أنّ عارضة الأزياء البالغة من العمر 21 عاماً ستكون في ساحة الموضة في دبي مول، في تمام الساعة 4 مساءً لتحية معجبيها، غير أنّ 30 شخصاً فقط من الجمهور سيحصلون على دعوات لكبار الشخصيات ستمكّنهم من الالتقاء بالنجمة وجهاً لوجه.

وسيعرض المصمّم تومي هيلفيجر مجموعته الجديدة خلال عرض الأزياء الذي سينظّم يوم الإثنين المقبل؛ وذلك لإعطاء جمهور دبي فرصة عيش أجواء شبيهة بأسبوع الموضة في نيويورك الذي جرت وقائعه الشهر الماضي.

 

 

 

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