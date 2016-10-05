بالفيديو..جينيفر غارنر :"أنا أواعد براد بيت"

تمكنت عدسات الباباراتزي من رصد النجمة العالمية جينيفر غارنر Jennifer Garner أثناء تجوالها في أحد شوارع لوس أنجلوس، وهي تحتسي القهوة مع صديقتها، بعد الانتهاء من التمرينات الرياضية.

وبشكل عفوي ومفاجىء، قررّت غارنر أن تمازح الصحافي أمام الكاميرا، حين قالت: "أنا أواعد براد بيت Brad Pitt حالياً". وعندما كرّر الصحفي السؤال للتأكد ممّا سمعه، بدأت بالضحك.

يُشار إلى أنّ جينيفر غارنر تسعى جاهدة لإعادة المياه إلى مجاريها مع زوجها السابق نجم هوليوود بن أفليك Ben Affleck.

