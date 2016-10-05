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بالفيديو: وائل جسار يؤكد عدم تعرّضه للإهانة ويكشف عن مفاجأة ليلى علوي

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الأربعاء 05-10-2016 16:55

جدّد المطرب وائل جسار إعلانه احترام القانون المصري، ورفض إطلاق مسمّى السطو على أمواله بمطار القاهرة، على ما جرى مؤخراً بخصوص مخالفته لوائح السفر بالنقد الأجنبي، كما نفى تماماً كلّ ما تردّد عن تعرضه للإهانة على يد مباحث الأموال العامة المصرية، وداخل النيابة العامة، مشيراً إلى أنّ كلّ ما حدث معه عبارة عن إجراءات روتينية متبعة بمثل هذه القضايا، مشيراً إلى أنه وقع في الأزمة لعدم درايته الكافية بالقوانين المصرية.

وائل الذي لم يغادر القاهرة حتى اللحظة، وفضّل الاحتفال الرسمي بإطلاق أغنيته الجديدة "بحبك يا " عبر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية، بمناسبة بدء احتفالات نصر أكتوبر، تحدث للإعلامية لميس الحديدي ببرنامج هنا العاصمة، مؤكداً أن سلطات الأمن تعاملت معه باحتفاء واضح، وأنهم أخطروه بضرورة تحرير محضر رسميّ بالواقعة، وأنه أبدى موافقته على الفور احتراماً للقانون، قبل أن يسأل عن الحلّ فيجد أنه يتمثّل بالتنازل عن المبلغ الزائد على عشرة آلاف دولار، أو استكمال الإجراءات القانونية بتحويل المحضر إلى القضاء المصري، وقال: "لا توجد مشكلة في التنازل عن المبلغ الزائد"، مؤكّداً أنه أقلّ بكثير من المذكور بالإعلام، على الرغم من رفضه الكشف عنه.

ووجه وائل الشكر لكل من سانده في الأزمة، وأوّلهم نقيب الموسيقيين هاني شاكر ونقيب الممثلين أشرف زكي، فيما كانت المفاجأة ذِكره الفنانة ليلى علوي، وتأكيده تدخّلها لحلّ الأزمة واتصالها به شخصياً.

شاهد تصريحات وائل جسار

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سيدتي

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