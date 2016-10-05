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مدحت صالح: هذه أكبر ضربة حظ في حياتي ولهذا السبب غيّرت اسمي

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الأربعاء 05-10-2016 17:13

اعترف المطرب مدحت صالح بأن نجاح أغنية "كوكب تاني" يعدّ أكبر ضربة حظ في حياته، خاصة أن الأغنية لم تكن معدّة له في الأساس بل كانت لمطربة، رفض الكشف عن اسمها، مؤكّدا أنه لا يعرفها، وقال: "إن هذه الأغنية حصلت على الجائزة البرتقالية بمهرجان موسيقى البحر المتوسط بتركيا"؛ وذلك قبل أن يعود إلى القاهرة متوّجاً بلقب عالمي.
المطرب القدير أكد لزميلته النجمة رزان مغربي في الحلقة الأولى لبرنامجها الجديد "ضربة حظ" أنه محظوظ جداً في حياته، ولكن أكبر ضربة حظ هي أن تأتيه أغنية "كوكب تاني" ببداية حياته الفنية، وأضاف: "فزت بجوائز عديدة عن هذه الأغنية، وربنا أعطاني أشياء كثيرة لم أتخيّلها".
مدحت كشف عن اسمه الحقيقي للمرة الأولى وقال إنّ اسمه الحقيقي هو محمد محمود صالح"، مشيراً إلى أن الموسيقار حلمي بكر اختار له اسم مدحت كي يكون اسم الشهرة عندما صعد على المسرح للمرة الأولى في حفل فني مع المطربة الكبيرة نجاة، برغم أن اسمه الأصلي كان مشهورا بين الأطفال باعتباره أحد نجوم برنامج أبلة فضيلة.

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سيدتي