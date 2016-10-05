باسم ياخور يعود للمسرح ليروي «حكاية الدم»

يستعد الفنان باسم ياخور للعودة للمسرح؛ من خلال العرض المسرحي الغنائي «الدم حبر الحق»، العرض من تأليف محمود عبد الكريم، وإخراج عروة العربي، ويحييه كل من ليندا بيطار، عاصم سكر، عبير البطل، محمد قباني، بمشاركة الفنانين: رويدا عطية، وفيق حبيب، صفوان عابد، إسماعيل مناسترلي. وسيقوم ياخور بشخصية الراوي في العمل، وعبّر ياخور عن سعادته بالعودة للمسرح، فهو كان ينتظر العمل المميز الذي يعود به، من ناحية أخرى يستعد لتصوير دوره في المسلسل الاجتماعي «شوق».