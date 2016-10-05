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هل تعود أناهيد فياض لباب الحارة بجزئه التاسع؟

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الخميس 06-10-2016 16:07

نفت الفنانة روبين عيسى التي جسدت شخصية دلال في الجزء الثامن من باب الحارة بدلاً من الفنانة أناهيد فياض عودة الفنانة أناهيد لاستكمال الدور بدلاً منها، وقالت: أنا وقعت الجزأين الثامن والتاسع، ولا يوجد لديّ أي علم عن عودة أناهيد، وعن جديد شخصية دلال في الجزء التاسع قالت دلال: ستتغير، ولم تعد الفتاة المغفلة، بل تدخل في سلك المحاماة، وتعمل به ويكون لها دور في الحراك النسائي، ولكنها تحافظ على حشمتها ومبادئها التي تربت عليها، كما تطرأ تطورات على علاقتها بزوجها سمعو.

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سيدتي