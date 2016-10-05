سفير مصر بالأردن ينفي إصابة الصادرات الزراعية المصرية بـ«فيروس A»

عقد السفير طارق عادل، سفير مصر بالأردن، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا بمقر السفارة في عمان، بحضور الدكتور نمر حدادين، المتحدث الإعلامي لوزارة الزراعة الأردنية.

ويهدف المؤتمر إلى تصحيح الصورة وتوضيح بعض الحقائق حول ما أثير مؤخرًا عن إصابة بعض الحاصلات الزراعية الواردة من مصر بفيروس “A”، مشيرًا إلى أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لم يصدر عنها أي قرارات بفرض حظر على الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية والغذائية كما أشيع، وتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي الأردني.

وأوضح السفير طارق عادل – وفقًا للبيان الصادر اليوم الأربعاء – أن تلك الإدعاءات لا أساس لها من الصحة وغير مبنية على أسس علمية، ولا تهدف إلا إلى إثارة ضجيج إعلامي وبلبلة للرأي العام والإضرار بالمصالح المصرية.

وأكد الدكتور نمر حدادين، عدم دقة ما تم تناوله إعلاميًا بشأن المنتجات الزراعية المصرية، مضيفًا أن جميع الفحوصات التي أجرتها الجهات المعنية الأردنية ممثلةً في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ووزارة الصحة لم تكتشف أي إصابات في الحاصلات الزراعية الواردة من مصر.

وأشار حدادين، إلى أن العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين تستوجب توضيح الحقيقة للمستهلك الأردني والرأي العام، وذلك في إطار الحرص على سلامة المستهلك وحتى لا يتم الامتناع عن شراء المنتجات المصرية في السوق الأردني.