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قطاع الأخبار يحتفل بذكرى السادس من أكتوبر

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قطاع الأخبار يحتفل بذكرى السادس من أكتوبر قطاع الأخبار يحتفل بذكرى السادس من أكتوبر

ماسبيرو – أرشيفية

بدأ قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون، أمس الثلاثاء، خطة الاحتفال بالسادس من أكتوبر، حيث يستعد لتنفيذ خطة حاشدة لتغطية الاحتفالات بالذكرة الثالثة والأربعين لحرب السادس من أكتوبر المجيدة.

وبدأت التغطية بالبث المباشر لقيام الرئيس بوضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول، وقبري الرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر، وأنور السادات، وكذا اجتماعه بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وتتواصل هذه الاحتفالات بالنصر الخالد اليوم من خلال مجموعة من البرامج، التحليلات، والتعليقات، واللقاءات مع عدد من القادة العسكريين والمحللين السياسيين والعسكريين.

وتبث الأخبار المرئية والمسموعة والإلكترونية مشاركة الرئيسي السيسي والرئيس السوداني في الاحتفالات بأعياد أكتوبر، والتي تقام في منطقة وادي الملاك بطريق الإسماعيلية على هامش اجتماعات اللجنة العُليا المصرية السودانية التي تنعقد برئاسة رئيسي البلدين.

كما تبث بعض الأفلام التسجيلية التي أعدتها الشئون المعنوية بالقوات المسلحة من بينها أيام لا تُنسى، السادات أكتوبر بعيون إسرائيلية، إلى جانب استعادة روح أكتوبر بإعادة إذاعة البيانات العسكرية التي صدرت في ذلك اليوم من عام 1973.

ومن المقرر أن تتواصل التغطية من خلال نقل عروض الطيران والمظلات التي تشهدها محافظات .

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أونا

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