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إسماعيل : يأمر بتوصيل مرافق " دمياط للأثاث " فوراً ...

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إسماعيل : يأمر بتوصيل مرافق " دمياط للأثاث " فوراً ... إسماعيل : يأمر بتوصيل مرافق " دمياط للأثاث " فوراً ...

وجه المهندس شريف إسماعيل ، رئيس مجلس الوزراء، بالبدء فوراً في توصيل المرافق الرئيسية لمشروع مدينة دمياط للأثاث ، في إطار الالتزام بتقديم التيسيرات للانتهاء من المشروعات التنموية المتكاملة.

وقال رئيس الوزراء، خلال اجتماع عقده أمس، بحضور وزراء التخطيط، الإسكان، الكهرباء، التجارة والصناعة، ومحافظ دمياط، ورئيس شركة مدينة دمياط للأثاث، إن المشروع نواة جديدة للتنمية بدمياط ومحافظات الدلتا، من خلال إقامة مدينة متخصصة في صناعة الأثاث. كما وجه بضرورة الاستفادة من أحدث الخبرات والتكنولوجيات العالمية في تطوير هذه الصناعة وزيادة فرص تسويق المنتجات من الأثاث في الداخل والخارج، وتوفير فرص عمل لأبناء محافظة دمياط والمحافظات المحيطة بما يساهم في رفع مستوى معيشة المواطنين.

واستعرض رئيس الوزراء الموقف التنفيذى للمشروع، وخطوات استكمال المراحل الإنشائية بالمدينة، والاحتياجات التي يتطلبها المشروع للانتهاء منه في التوقيت المحدد، والتى تضمنت إجراءات استكمال توصيل المرافق، إلى جانب تقديم حزمة حوافز للمستثمرين وصغار الحرفيين، لتشجيعهم على المشاركة في المشروع وتحقيق الأهداف المرجوة منه، والمساهمة في تطوير عمليات التسويق والترويج لمنتجات المدينة من خلال إقامة معارض دائمة لمنتجات الأثاث لخدمة السوق المحلية وفتح آفاق واسعة أمام صادرات الأثاث في الخارج.

وعلى صعيد تنفيذ مشروع «المثلث الذهبى »، شدد إسماعيل، على أن عازمة فوراً على اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ المشروع واستغلال المنطقة. وقال، خلال اجتماع عقده أمس، لبحث الخطوات الجارية لتنفيذ المشروع بحضور وزراء البترول، التجارة والصناعة، الاستثمار، والسياحة، وممثلين عن شركة «D›Appolonia» الإيطالية المكلفة بإعداد الدراسة والمخطط العام للمشروع، إن المشروع بمثابة شريان جديد لتحقيق التنمية المستدامة بمنطقة الصعيد، ودفع حركة النمو بمدنه وقراه لتحسين مستوى المعيشة لسكانه.

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رئيس قسم الأخبار

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