نيابة أمن الدولة تحقق مع 6 عمال بالنقل العام بتهمة تكوين خلية إرهابية

تواصل نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأربعاء، التحقيق مع 6 عاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة، بعد إحالتهم إليها فى اتهامهم بالانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية، وبتشكيل خلية إرهابية داخل "هيئة النقل العام" للتحريض على تنظيم إضرابات داخل الهيئة.

ومن المقرر أن تستكمل النيابة سماع أقوال المتهميمن الستة ومواجهتهم بالاتهامات الموجهة إليهم، قبل أن تصدر قرارها، وذلك أثناء جلسة تجديد حبسهم.

وكانت النيابة العامة، قررت سابقا حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيق، وأشارت التحريات إلى أن المتهمين استقطبوا مجموعة من العناصر وتم تكليفهم بالتحرك داخل أوساط العاملين بالمرفق بهدف الضغط على مسئولى الهيئة بهدف تنفيذ بعض المطالب الفئوية المتمثلة فى رفع الحوافز والبدلات الخاصة بالعاملين.

كما كشفت عن تحريض المتهمين لتلك العناصر التى استقطبوها والعاملين بالهيئة على تنظيم إضراب عن العمل وتعطيل حركة المواصلات خاصة فى بداية العام الدراسى الجديد بهدف إحداث أزمة مرورية فى البلاد.

وشملت المضبوطات مع المتهمين حاسب آلى يحتوى على بعض المنشورات التحريضية وهاتف محمول وكمية من المنشورات المطبوعة.