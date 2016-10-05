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العثور على جثة ربة منزل داخل مطبخ منزلها بأبو النمرس

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العثور على جثة ربة منزل داخل مطبخ منزلها بأبو النمرس العثور على جثة ربة منزل داخل مطبخ منزلها بأبو النمرس

>كتب ــ أحمد الجعفرى

لقيت ربة منزل فى الخمسينات من عمرها مصرعها داخل مطبخ منزلها بمنطقة أبو النمرس بجنوب الجيزة، وترجح المؤشرات الأولية إلى أن الوفاة حدثت نتيجة تسرب غاز أدى إلى اختناق الضحية، ومن ثم وفاتها متأثرة بحالة الاختناق.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً من فتاة تبلغ من العمر 28 عاماً، أفادت فيه بعثورها على جثة والدتها داخل مطبخ المنزل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى العام، وحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق.

 


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