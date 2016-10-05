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ضبط راكب مصري حاول تهريب 20 ألف يورو إلى ألمانيا بالمطار

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ضبط راكب مصري حاول تهريب 20 ألف يورو إلى ألمانيا بالمطار ضبط راكب مصري حاول تهريب 20 ألف يورو إلى ألمانيا بالمطار

يورو أرشيفية

تمكنت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، الأربعاء، من ضبط راكب مصري حاول تهريب 20 ألف يورو قبل سفره إلى فرانكفورت بالمخالفة لقانون انتقال النقد الاجنبي، الذي يسمح للراكب بحيازة 10 آلاف دولار أو مايعادلها من العملات الأجنبية الأخرى .

صرحت مصادر أمنية بالمطار، لـ”ona”، أنه اثناء اتخاذ الاجراءات التأمينية المتبعة علي ركاب الطائرة الالمانية المتجهة الي فرانكفورت، اشتبه رجال التامين في الراكب، وبتفتيش حقائبه عثر بداخلها على 20 ألف يورو.

وأقر الراكب أمام اللواء أيمن عبدالفتاح وكيل أمن مطار القاهرة للعمليات، بحيازته للأموال، وأمر اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة باتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة .

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أونا