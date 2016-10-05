«مصر للطيران»: نقلنا 77 ألف حاج على متن 285 رحلة خلال موسم الحج

قال صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران، بأن شركة مصر للطيران إختتمت هذا الاسبوع جسرها الجوي لموسم حج هذا العام 1437هـ/ 2016م بوصول اخر الرحلات من مطارالأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة.

وأضاف مسلم، في بيان صادر عن الشركة اليوم، أن الشركة الوطنية قدمت كافة التسهيلات اللازمة لخدمة ضيوف الرحمن خلال مرحلتى الذهاب والعودة من وإلى الأراضى المقدسة.

كما أعرب مسلم عن شكره لجميع العاملين بموسم الحج لتمكنهم من إنجاز الموسم بنجاح وأضاف قائلاً: “أنه بتوفيق من الله عز وجل وفي إطار الخطة الموضوعة مسبقًا لموسم الحج لهذا العام بتوجيهات وزير الطيران المدني الأستاذ شريف فتحي وبجهود جميع العاملين بشركة مصر للطيران

وأتمت الشركة موسم الحج لهذا العام بنقل نحو 77 الف حاج من حجاج القرعة والتضامن الإجتماعى والسياحة والأفراد والهيئات والمؤسسات والترانزيت والرحلات الخاصة وذلك على متن 285 رحلة جوية إلى ومن جدة والمدينة المنورة الى كل من مطارات القاهرة والأسكندرية والأقصر وأسوان والغردقة”.

وأشار إلى أن ختام مصرللطيران لموسم الحج دون أية معوقات وبإشادة السلطات السعودية يعد شهادة نجاح جديدة تضاف للعاملين بمصرللطيران، هذا النجاح الذي جاء بفضل التعاون والتنسيق بين كافة سلطات الطيران السعودي وأجهزة وزارة الطيران المدني ووزارات الداخلية و التضامن والسياحة والصحة بالإضافة الى التسهيلات التى قدمتها مصرللطيران لخدمة ضيوف الرحمن من خلال اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لانجاح الموسم بالتنسيق مع اقليم مصرللطيران بالسعودية فيما يخص استقبال وترحيل الحجاج المصريين من أجل ضمان انسيابية الجسر الجوي للحجاج وكذلك إيفاد بعثتين في مرحلة الذهاب والعودة تضم عدد من العاملين من مختلف القطاعات بالشركة للعمل على خدمة ضيوف الرحمن خلال كلا المرحلتين

كما أتاحت مصرللطيران تواجد عدد من ضابط الجوازات علي كل رحلة لتسهيل اجراءات خروج الحجاج من المطار وتفادي حالات التكدس داخل صالات الوصول”.

ومن جانبه صرح الطيار شريف عزت رئيس شركة الخطوط الجوية أن الشركة نقلت في مرحلة العودة، التي بدأت في 17 سبتمبر الماضى وتنتهي بوصول آخر رحلات الجسر الجوي مساء يوم 3 أكتوبر من مطار المدينة المنورة، ما يقرب من 77 الف حاجاً من الأراضي المقدسة.

وغادر نحو 44 ألف حاج من مطار جدة على متن 159 رحلة جوية بينما سيرت الشركة 126 رحلة جوية لعودة 33 ألف حاج من المدينة المنورة.

وأشار عزت أنه لضمان انتظام مواعيد الرحلات ولتفادي أيه معوقات تعرقل الجسر الجوي في مرحلة العودة، فقد اعتمدت الشركة على الطرازات عريضة الحجم لنقل أكبر قدر ممكن من ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن.

هذا وقد ضمت أفواج الحج عودة ما يقرب من 11100 حاج من حجاج الترانزيت و10200 من حجاج التضامن والجمعيات و 20300 من حجاج القرعة 4500 من حجاج المؤسسات والهيئات الحكومية، ونحو 11850 ألف حاجاً من حجاج السياحة والأفراد وأجانب بالإضافة إلى 20 ألف راكب من مجموعات العمل”.

وأضاف: “تمكنت الشركة من تسيير جسر جوي لخدمة نحو 5740 حاجاً من حجاج دولتي فلسطين ومالي وذلك على متن 22 في مرحلة العودة بمعدل 9 رحلات جوية من المدينة المنورة لعودة حجاج فلسطين و13 رحلة من جدة لعودة حجاج بماكو بجمهورية مالي.” مؤكداً على أن هذا الجسر الجوي يأتي في إطار الدور الريادي التي تقوم به مصر للطيران في أفريقيا والوطن العربي.”

وكانت مصر للطيران قد أقلت في مرحلة الذهاب التي بدأت 20 أغسطس وحتى مطلع شهر سبتمبر الماضي ما يقرب من 70 ألف حاجاً بزيادة 5000 حاجاً مقارنة بالعام الماضي وعن السعة المقعدية المطروحة لهذا العام.

هذا وتتقدم مصرللطيران بالشكر لعملائها ولجميع الوزارات والهيئات العاملة في موسم الحج وسلطة الطيران المدني المصري والسعودي وللسفارة السعودية بمصر وقنصلياتها علي تعاونهم في نجاح موسم الحج.