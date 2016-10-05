هولاند يصدر قرارًا بتقلص الامتيازات الممنوحة لرؤساء فرنسا السابقين

أصدر الرئيس الفرنسي، فرانسوا أولاند، اليوم الأربعاء، قرارًا بتقليص الامتيازات الممنوحة لرؤساء الجمهورية بعد مغادرتهم السلطة تنفيذا لتوصية محكمة الحسابات الفرنسية ومجلس الدولة للحد من الإنفاق العام.

ونشر القرار بالجريدة الرسمية على أن يطبق اعتبارا من نهاية ولاية الرئيس فرانسوا أولاند ويسري أيضا على الرؤساء السابقين: فاليري جيسكار ديستان وجاك شيراك ونيكولا ساركوزي من بدء من دخوله حيز التنفيذ أي أن امتيازاتهم ستتراجع اعتبارا من 2021.

ويقضي القرار بأن يتم وضع تحت تصرف الرؤساء السابقين في السنوات الخمسة التالية لمغادرتهم السلطة سبعة معاونين وإثنين من موظفي الأمن على أن ينخفض العدد اعتبارا من العام السادس إلى ثلاثة معاونين وموظف أمن واحد.

وأفادت مصادر حكومية بأن الدولة تخصص نحو 10,3 مليون يورو سنويا لتمويل امتيازات الرؤساء السابقين فاليري جيسكار ديستان وجاك شيراك ونيكولا ساركوزي.

ويحصل الرؤساء، السالف ذكرهم حاليا، كل عام على مكافئة قدرها 65 ألف يورو بالإضافة إلى سيارة وسائقين إثنين وشقة وسبعة معاونين و موظفين بالمنزل. كما أنهم أعضاء مدى الحياة بالمجلس الدستوري ويتيح ذلك لهم تقاضي راتب قدره 14400 يورو.

أ ش أ