مدير أمن البحيرة: مراجعة تراخيص 250 مركباً من إجمالى 500 ببوغاز رشيد

أكد اللواء علاء الدين شوقى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، الانتهاء من مراجعة تراخيص 250 مركباً من إجمالى 500 مركب ببوغاز رشيد، بعد حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية، على أن يتم سحب التراخيص ومصادرة المتورطة فى نقل المهاجرين غير الشرعيين.

وأضاف "شوقى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن كلاً من الأمن الوطنى والأموال العامة ومباحث البحيرة، بالاشتراك مع حرس الحدود برئاسة الرائد محمد صالح، يتولون مراجعة كافة تراخيص المراكب، كما يتم حالياً إجراء تحريات موسعة حول أصحاب المزارع السمكية ومزارع الموالح المطلة على ساحل البحر المتوسط بنطاق محافظة البحيرة، بطول 40 كيلو متراً، وفرع الأمن الوطنى بالبحيرة، ومباحث الأموال العامة بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء محمد خريصة مدير الإدارة، لمواجهة مافيا الهجرة غير الشرعية.

وأشار مدير أمن البحيرة إلى أن أجهزة الأمن تقوم بعمليات مسح شامل لكل الأماكن المطلة على ساحل البحر المتوسط، لملاحقة المتورطين فى الهجرة غير الشرعية.