المفتى يهنئ السعودية بعيدها الوطني الـ86

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية عميد السلك الدبلوماسي العربي أحمد بن عبد العزيز قطان، في مكتبه اليوم بمقر السفارة، فضيلة الشيخ الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية.

وتقدم الشيخ علام بالتهنئة بمناسبة اليوم الوطنى للمملكة العربية السعودية السادس والثمانين، متمنياً أن تنعم المملكة بالأمن والأمان تحت القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين فى مختلف القضايا الإسلامية والعربية.