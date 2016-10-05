أخبار عاجلة

محافظ الإسكندرية: بدء بناء 10 آلاف وحدة سكنية لـ"الأسر المحتاجة" -
حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«فلّة شمعة منورة» و«فوتكوا بعافية».. 10 مذيعين «ليهم لزمة» -
«السحنة دي غريبة».. 10 فنانين سخروا من صورهم -
انفصال وكريسماس.. مواقف أثارت الجدل حول «روبي» -
حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بالفيديو- بكري: صدور قانون "الأعلى لتنظيم الإعلام والصحافة" خلال ساعات -
"السياحة الدينية": تسعير برامج الحج وفقًا للريال السعودي.. وننتظر موافقة الوزير -
بالصور.. محافظ المنوفية يطمئن على حالة مصاب في تفجير كنيسة طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

المفتى يهنئ السعودية بعيدها الوطني الـ86

Google+ Print
المفتى يهنئ السعودية بعيدها الوطني الـ86 المفتى يهنئ السعودية بعيدها الوطني الـ86

شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، – أرشيفية

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية عميد السلك الدبلوماسي العربي أحمد بن عبد العزيز قطان، في مكتبه اليوم بمقر السفارة، فضيلة الشيخ الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية.

 وتقدم الشيخ علام بالتهنئة بمناسبة اليوم الوطنى للمملكة العربية السادس والثمانين، متمنياً أن تنعم المملكة بالأمن والأمان تحت القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

 وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين فى مختلف القضايا الإسلامية والعربية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الاتحاد السكندري: نثق في حكام مصر

الاتحاد السكندري: نثق في حكام مصر

ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب

ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب

خالد الجندي: «مصر دولة قبطية بمسلميها ومسيحييها»

خالد الجندي: «مصر دولة قبطية بمسلميها ومسيحييها»

صور| محافظ دمياط يلتقي مفوض شركة أفيك الصينية بمصر

صور| محافظ دمياط يلتقي مفوض شركة أفيك الصينية بمصر