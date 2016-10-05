نائب رئيس جامعة أسيوط يلتقى المنسق الوطنى لبرنامج الاتحاد الأوروبى للتعليم العالى

عقد الدكتور طارق الجمال نائب رئيس جامعة أسيوط للدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال عميد كلية الطب اجتماعاً موسعاً مع الدكتور كريم حمدى المنسق الوطنى لبرنامج الاتحاد الأوروبى للتعليم العالى Erasmus لمتابعة سير سبعة من المشروعات الممولة من الاتحاد، تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة بحضور الدكتور عادل ريان نائب رئيس الجامعة السابق لشئون التعليم والطلاب والدكتور حسن الهوارى عميد كلية العلوم، والدكتور حسام الدين عبد الرحمن عميد كلية الزراعة والدكتور أحمد سيد عميد كلية التربية السابق والدكتور أحمد حسن مدير إدارة المشروعات بالجامعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس المسئولين عن المشروعات المستهدفة بمختلف الكليات.

وأشاد الدكتور الجمال بما يقدمه الاتحاد الأوروبى من دور فعال ومتميز فى دعم وتمويل المشروعات العلمية بمختلف كليات الجامعة والتى أثمرت عن اعتماد عدد من الدرجات العلمية الخاصة بدبلومات الدراسات العليا وأيضاً الماجستير فى مختلف الكليات، إلى جانب إنشاء عدد من المعامل التعليمية والبحثية وإتاحة الفرصة للعشرات من أعضاء هيئة التدريس للسفر لتلقى دورات تدريبية مكثفة فى عدد من الدول المتقدمة، كما تم ترشيح أحد المشروعات الممولة بكلية العلوم لجائزة أفضل ثانى مشروع ممول من ألمانيا.

ومن جانبه دعا المنسق الوطنى لبرنامج الإتحاد الأوروبى فى مصر كافة أعضاء هيئة التدريس إلى التقدم بمشروعاتهم إلى الإتحاد خلال الشهور القادمة والذى يعمل من أجل دعم أعمال التطوير فى النظم الدراسية وتشجيع التقارب بين أنظمة التعليم العالى فى الدول الشريكة وما يشهده الإتحاد الأوروبى من تقدم فى هذا المجال.