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تحرير 185 محضر إشغال وإزالة إدارية بحى شرق أسيوط

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تحرير 185 محضر إشغال وإزالة إدارية بحى شرق أسيوط تحرير 185 محضر إشغال وإزالة إدارية بحى شرق أسيوط

>أسيوط - ضحا صالح

أكد العميد أيمن محمد على رئيس قسم شرطة المرافق بأسيوط على استهداف حملات اليوم الواحد للإشغالات الموجودة بحى شرق أسيوط التى تتسبب فى إعاقة الحركة المرورية.

وأضاف العميد أيمن محمد على أن الحملات استهدفت شوارع "النميس ،الجمهورية ،الخزان ،مدخل الوليدية، أسماء الله الحسنى ،منطقة الزهراء ،الجلاء ،الكورنيش ،عثمان بن عفان ،خالد بن الوليد ،منطقة الحمراء، موقف النزلة، رياض، الهلالى".

وأسفرت الحملة عن تحرير 185 محضر إشغال وإزالة إدارية كما بلغ أعداد المضبوطات حوالى 35 من الموازين والمناضد والمقاعد وحوامل حديدية.

وأوضح رئيس شرطة المرافق أن المحاضر تنوعت ما بين محاضر إشغال طريق ومحاضر محلات عامة ومحاضر نظافة عامة وإزالة إدارية لحواجز حديدية وأسمنتية وتند قماش وخشب وصاج ورفع عربات كارو وفتارين وحوامل حديدية ومقاعد.

 


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