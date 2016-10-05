روسيا تجهز سفينتين حربيتين للاتجاه إلى البحر المتوسط

ذكرت وكالة “سبوتنيك” الروسية أن سفينتين روسيتين حربيتين تتحركان إلى البحر المتوسط للالتحاق بالقوات البحرية الروسية هناك.

أعلن نيكولاي فاسكريسينسكي، ممثل أسطول البحر الأسود الروسي، اليوم الأربعاء، توجه سفينتي “سيربوخوف”، “زيليوني دول” الحربيتين الصاروخيتين، المهجهزتين بصواريخ “اليبر” إلى البحر المتوسط.

وأشار فاسكريسينسكي إلى أن السفينتين “ستكونان جزءا من فرقة العمل الدائمة في البحر المتوسط”.

وأضاف أن السفينتين حاليا عند مضائق البحر الأسود بعد انطلاقهما أمس من ميناء سيفاستوبول، وسيكملان طريقهما مساء إلى البحر الأبيض المتوسط.

ونشرت الوكالة الروسية تفاصيل متعلقة بالسفينتين الحربيتين، شاركتا في العمليات الروسية في سوريا منتصف أغسطس الماضي، حيث أطلقتا 3 صواريخ “كاليبر” استهدفت التنظيمات الإرهابية هناك.

ويدخل في تسليح السفينتين نظام الصواريخ المجنحة “كاليبر” ووحدة المدفعية “ايه-190″ عيار 100ملليمتر، إضافة إلى القاذفات “جيبكا” مع مجمع صواريخ “إيغلا” ومجمع المدفعية “دوات”. وقد انضمت السفينتان إلى أسطول البحر الأسود عام 2015.