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الحكومة تنفي شائعات نقص كميات السكر في المجمعات الاستهلاكية

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الحكومة تنفي شائعات نقص كميات السكر في المجمعات الاستهلاكية الحكومة تنفي شائعات نقص كميات السكر في المجمعات الاستهلاكية

سكر أرشيفية

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، فى تقرير صادر عنه اليوم، ما تردد من شائعات عن نقص في وجود كميات السكر المطروحة في المجمعات الاستهلاكية أو زيادة شقق الإسكان الاجتماعي.

كما تناول التقرير نفي ما تردد عن إصدار وزارة التضامن شهادات فقر للإعفاء من المصروفات الدراسية أورفض تسليم الكتب الدراسية إلا بعد دفع المصروفات.

كما نفى المركز، الشائعات التى تناولت منع الطلاب غير القادرين ماديًا من دخول الحرم الجامعي لجامعة القاهرة إلا بعد سداد المصروفات الدراسية، وكذلك الاخبار التى تناولت ظهور مرض الكوليرا في أسوان او حدوث تلوث لمياه الشرب بالبحيرة بعد ظهور أسماك نافقة.

ويأتي ذلك استمراراً لجهود مركز برصد عدد من الموضوعات المثيرة للجدل في متابعة لشبكات التواصل الاجتماعي والمواقع المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات حيث تم رصد الشائعات التالية خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 4 أكتوبر 2016 .

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