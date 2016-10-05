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النيابة الإدارية تفتح تحقيقات عاجلة بشأن الفوضى في مستشفى أسيوط

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النيابة الإدارية تفتح تحقيقات عاجلة بشأن الفوضى في مستشفى أسيوط النيابة الإدارية تفتح تحقيقات عاجلة بشأن الفوضى في مستشفى أسيوط

أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيقات عاجلة فيما تداولته أحد المواقع الإليكترونية بتاريخ الجمعة 30 سيبتمبر الماضى بعنوان (بالصور مستشفى “طب الأزهر “بأسيوط “خرابة “للقطط والكلاب).

 

ورصد مركز معلومات النيابة من خلال المتابعة للمواقع ، وجود حالة من الإهمال والفوضى داخل مستشفى طب جامعة الأزهر فرع أسيوط نتيجة غياب الخدمات الطبية اللازمة للمرضى، ما يلزم المرضى بشراء الأدوية من خارج المستشفى وذلك لعدم توافرها بالداخل، بالإضافة إلى انتشار القطط والكلاب والحيوانات الضالة، الأمر الذى أستدعى فتح تحقيق عاجل فى الواقعة ومحاسبة المهملين فى من إدارة المستشفى .

 

وتضمن الخبر أيضاً تضرر وشكوى العديد من المرضى من سوء الأحوال داخل المستشفى وحالة الإهمال الشديدة، فضلاً عن عدم توافر العلاج والوصفات الطبية داخل المستشفى، وكذلك قيام الأطباء بمعاملة المرضى معاملة سيئة، وأضاف الشاكين والمرضى المتضررين من انتشار القمامة داخل المستشفى والروائح الكريهة.

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