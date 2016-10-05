سفير مصر في عمان يبحث العلاقات الثنائية مع وزير الداخلية الأردني

التقى سفير مصر في الأردن طارق عادل، سلامة حماد وزير الداخلية الأردني، حيث تناول اللقاء مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي شهدت زخما إضافيا بعد زيارة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن لمصر في شهر أغسطس الماضي، والتي أعقبها مباشرة اجتماعات الدورة الـ 26 للجنة العليا “المصرية/ الأردنية” المشتركة.

وأشار السفير المصري، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، إلى أن مباحثاته مع وزير الداخية الأردني قد تطرقت أيضا الى المشكلات التي تواجه العمالة المصرية سواء المقيمة او الوافدة الى الأردن، مشددًا على أهمية النظر في إيجاد آلية استثنائية تسمح بتوفيق أوضاع المواطنين المصريين المخالفين لقواعد الإقامة في الأردن، بما لا يخل بالقوانين المنظمة لسوق العمل الأردني.

وأضاف عادل، أن الروابط المميزة بين البلدين تمثل حافزا قويا لتطوير التعاون الأمني للتغلب على التحديات غير التقليدية، لا سيما فيما يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة، والتصدي للأنشطة والأفكار المتطرفة.

من جانبه، أكد حماد حرص الحكومة الأردنية على إيلاء ملف العمالة المصرية عناية، خاصة على ضوء تميز العلاقات بين مصر والأردن حكومة وشعبا.

وفي ذات السياق، ناشد السفير المصري أبناء الجالية في الأردن بضرورة الإلتزام بقانون العمل المحلي وحمل تصريح عمل سارٍ، بما يجنبهم التوقيف من جانب السلطات الأردنية المعنية، والترحيل الى أرض الوطن.