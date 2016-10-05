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الحرس الثوري يوجه انذارًا شديدًا للقطع البحرية السعودية في الخليج الفارسي

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الحرس الثوري يوجه انذارًا شديدًا للقطع البحرية السعودية في الخليج الفارسي الحرس الثوري يوجه انذارًا شديدًا للقطع البحرية السعودية في الخليج الفارسي

الأسطول البحري الإيراني – أرشيفية

وجهت القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، انذارًا شديدًا للقطع البحرية التي تجري مناورات معلنة في الخليج الفارسي محذرة اياها من العبور حتى من المياه الدولية القريبة من المياه الاقليمية الايرانية .

وقالت القوات البحرية للحرس الثوري ان اي تحرك من هذا القبيل سيواجه برد فوري.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء ان القوات البحرية للحرس الثوري اصدرت بيانا على إثر التحركات المزعزعة للأمن لبعض دول الخليج الفارسي وبحر عمان وخاصة التحركات العدائية المندرجة في اطار المناورات السعودية المزعومة قالت فيه : “نعلن لكل القطع البحرية المشاركة في المناورات السعودية المعلنة ومنها القطع البحرية التابعة للقوات البحرية السعودية والقطع البحرية الأخرى، ان القوات البحرية للحرس الثوري تعتبر هذه المناورات بأنها تهدف الى خلق التوتر وتقويض الامن المستديم في الخليج الفارسي ولذلك فإن عبور اية قطعة بحرية عسكرية مشاركة في هذه المناورات المعلنة من المياه الاقليمية الايرانية غير مسموح به فلا تقتربوا ابدا من المياه الاقليمية الايرانية ولا تعبروا حتى من المياه الدولية القريبة من المياه الاقليمية الايرانية لأننا نعلن ان هذا العبور لن يكون ابدا مصداقا للعبور من دون أضرار”.

وتابع البيان: أن القوات البحرية للحرس الثوري والجيش الايراني هي على أتم الجهوزية والاستعداد للحفاظ على الأمن المستديم في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وسترد بشكل مناسب وفوري على اي تحرك وسعي لزعزعة الامن والاستقرار في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان.

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