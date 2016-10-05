قطاع الأعمال العام يبحث تطوير شركة الحديد والصلب مع شركة روسية

بحث الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، مع إحدى كبريات الشركات الروسية تطوير شركة الحديد والصلب المصرية.

وحضر اللقاء ممثل عن السفارة الروسية بالقاهرة، والمهندس محمد سعد نجيدة رئيس شركة الحديد والصلب، ومستشار الشركة للتطوير.

وأوضح الشرقاوى أن خطة تطوير شركة الحديد والصلب ترتكز على محورين، الأول هو تطوير بعض الخطوط والأفران القائمة بتكلفة أقل واقتصاديات تشغيل وعوائد أفضل بدلًا من إحلال تلك الأصول بالكامل بأصول جديدة، والثانى يتمثل فى شراء وحدة جديدة لإنتاج الحديد بالتوازى مع تطوير الخطوط والأفران القائمة.

وشدد الوزير على أهمية التعامل مع شركة الحديد والصلب ككيان اقتصادى مستقل لأنها شركة مقيدة بالبورصة وبها مساهمات من القطاع الخاص، وبالتالى يجب مراعاة عدة معايير عند اتخاذ القرار حفاظًا على مصالح المساهمين وحقوق الأقلية التى تمتلك 9% من أسهم الشركة، ليكون الأساس هو الجدوى المالية والفنية لتنفيذ المشروع، والعائد المتوقع منه.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام أن هناك ثلاثة عناصر هامة سيتم النظر إليها عند اتخاذ القرار واختيار أفضل العروض المقدمة لتطوير الشركة وهى الكفاءة التشغيلية وجودة المنتج، والوقت المستغرق لتنفيذ المشروع، وبرنامج التمويل المقدم.

كما أكد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركة الحديد والصلب التابعة لها فى سبيلهما للانتهاء قريبًا من إعداد مستندات طرح التطوير وكراسة الشروط بعد مراجعتهما من عدة جهات متخصصة تمهيدًا للإعلان عن الطرح.