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نائب رئيس الوزراء: تركيا لا تسعى لأن تكون قوة احتلال في العراق

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نائب رئيس الوزراء: تركيا لا تسعى لأن تكون قوة احتلال في العراق نائب رئيس الوزراء: تركيا لا تسعى لأن تكون قوة احتلال في العراق

نائب رئيس وزراء تركيا، نعمان قورتولموش _ أرشيفية

قال نائب رئيس وزراء تركيا، نعمان قورتولموش، اليوم الأربعاء، إن الوجود العسكري التركي في العراق يهدف لتحقيق الاستقرار في وقت تشهد فيه البلاد انقساما شديدا وأضاف أن تركيا لا تسعى لأن تصبح قوة احتلال.

وأبلغ الصحفيين أن القوات التركية موجودة في معسكر بعشيقة العراقي بناء على طلب مسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان العراق لتدريب القوات المحلية وأضاف “تركيا لن تسمح بطرح هذا الأمر للنقاش.”

وتبادلت تركيا والعراق استدعاء سفيريهما في مواجهة دبلوماسية متصاعدة بعد أن حذر رئيس وزراء العراق حيدر العبادي أنقرة من أنها تجازف بإشعال “حرب إقليمية” بإبقاء قواتها في أراض عراقية.

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