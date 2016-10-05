بالصور.. محمد رمضان يجدد التعاقد لـ 3 سنوات مع «MBC»

أعرب الفنان محمد رمضان، عن تفاؤله بتجديد التعاقد مع “O3″، قائلًا: “أؤمن بأن المشروع الناجح هو عبارة عن منظومة متكاملة”، وتابع:”شركة (O3) تشكل كيانًا كبيرًا فهي شركة ناجحة ومتفوّقة في مجالها، وتقع تحت مظلة كيان أكبر هو “مجموعة MBC”، لذا فهي تمثّل إضافة لأي ممثل”.

ولفت رمضان، إلى أنه بدأ بالفعل في التحضير للموسم الدرامي الرمضاني المقبل، وأردف قائلًا: “بدأنا العمل على النص الدرامي للعمل المقبل الذي سيّعرض في رمضان 2017، ولدي ثقة بأن المسلسل القادم سيتفوّق على “الأسطورة”.. إن شاء الله”.

وختم رمضان حديثه، قائلًأ:” أنا سعيد جدًا بمحبة الجمهور، وهذا يحمّلني مسؤولية كبيرة تجعلني أفكّر دائمًا في ما سأقدّم له مستقبلًا، وما إذا كانت الأعمال القادمة ستليق بحجم حبّ الجمهور واحترامه”.

وأعرب فادي إسماعيل، مدير عام شركة “O3″، عن سعادته بتجديد التعاون مع محمد رمضان للسنوات الثلاث المقبلة، حيث قال: “نحن فخورون بالتعاون مع أحد ألمع نجوم الدراما والسينما في مصر والعالم العربي، ناهيك عن كونه صاحب قاعدة جماهيرية ضخمة في أم الدنيا”.

وتابع إسماعيل: “يأتي تجديد التعاون مع محمد رمضان اليوم تتويجًا للنجاح منقطع النظير الذي حققه تعاوننا المشترك الأول في مسلسل “الأسطورة”، إلى جانب حرصنا على تقديم أضخم الإنتاجات النوعية في الدراما التلفزيونية، ومنح الجمهور العربي عمومًا، والمصري خصوصًا ما يستحقّه من تجربة مشاهَدة درامية غنية وفريدة”.

يذكر أنه – على هامش زيارته لـ “مجموعة MBC” – أطلّ محمد رمضان على الجمهور من خلال برنامج “صباح الخير يا عرب” على MBC1، وبرنامج “ET بالعربي” على MBC4 و”MBC مصر”.

وأجرى النجم الشاب لقاءات عدّة خاطفة بين متلفزة وصحفية لصالح عدد من البرامج التلفزيونية والمنابر الإعلامية التابعة لـ “مجموعة MBC”.