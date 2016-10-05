المدير الفني لـ "شانيل": ما حصل مع كيم كردشيان سيء جداً لسمعة باريس

رأى المدير الفني لدار "شانيل" كارل لاغرفيلد Karl Lagerfeld أن السرقة التي تعرضت لها كيم كردشيان Kim Kardashian سيئة جداً لسمعة باريس، معتبراً أنه من غير المعقول أن تختار نجمة تلفزيون الواقع أن تنزل في دارة فخمة من دون إجراءات حراسة.

وكان لاغرفيلد عبّر عن دعمه لكردشيان من خلال رسالة وجهها لها عبر انستقرام قائلاً: "العزيزة كيم نحن جميعاً إلى جانبك. مع مودتي.. كارل".

وقال المصمم العالمي للصحافيين في ختام عرض مجموعته لربيع العام 2016، أمس الثلاثاء: "أظن أن الأمر سيء جداً لسمعة باريس إلا أني لا أفهم لماذا كانت من دون حراسة أمنية".

وتابع: "عندما يكون الشخص مشهوراً إلى هذا الحد ويعرض مجوهراته عبر الإنترنت عليه أن ينزل في فنادق حيث لا يمكن لأحد أن يقترب من غرفته. يجب أن ندرك العصر الذي نعيش فيه فلا يمكن أن نعرض ثرواتنا وأن نتفاجأ بعد ذلك بأن أشخاصاً آخرين يريدون أن يقاسموننا فيها".

يشار الى ان كيم كردشيان تعرضت منذ يومين لهجوم مسلح، وسرقت منها مجوهرات تبلغ قيمتها تسعة ملايين يورو. وكانت النجمة التي يتابعها 48,3 مليون شخص عبر "تويتر" و84,1 مليون عبر "إنستقرام" نشرت قبل فترة قصيرة صورة لها وهي تضع خاتماً مرصعاً بماسة ضخمة.

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