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تأجيل إعادة محاكمة 16متهمًا بـ«أحداث عنف جامعة الأزهر» لـ 13 نوفمبر

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تأجيل إعادة محاكمة 16متهمًا بـ«أحداث عنف جامعة الأزهر» لـ 13 نوفمبر تأجيل إعادة محاكمة 16متهمًا بـ«أحداث عنف جامعة الأزهر» لـ 13 نوفمبر

أحداث عنف الأزهر – أرشيفية

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حسين قنديل، إعادة محاكمة 16متهمًا في أحداث العنف التي وقعت بجامعة الأزهر أكتوبر 2013 إلى جلسة ١٣نوفمبر.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت – في يونيو 2014 – بأحكام متفاوتة من 3 إلى 7 سنوات ضد المتهمين لاتهامهم بـ”ارتكاب جرائم التجمهر، استعراض القوة والعنف ضد المواطنين، الاعتداء على جامعة الأزهر، تخريب المبنى الإداري بالجامعة، وإشاعة الفوضى”.

يذكر أن محكمة النقض، قضت – في وقت سابق – بقبول طعن المتهمين وإعادة محاكمتهم من جديد.

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