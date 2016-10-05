مشيرة خطاب تغادر إلى باريس للقاء أعضاء المجلس التنفيذي لليونسكو

تغادر السفيرة مشيرة خطاب، مرشحة مصر لمنصب مدير عام اليونسكو، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الفرنسية باريس، للالتقاء بكبار المسئولين الفرنسيين والدول الأعضاء بالمجلس التنفيذي لليونسكو.

وقال السفير نهاد عبد اللطيف، مدير الحملة الانتخابية لخطاب، إن ” المرشحة المصرية قامت على مدار الأسابيع الماضية بجولة خارجية شملت عدة محطات، وشهدت نشاطًا مكثفًا في التواصل مع الدول المختلفة والترويج للترشيح المصري”.

وأوضح عبد اللطيف – وفقًا لبيان – أن مشيرة خطاب التقت في مطلع جولتها – على هامش قمة حركة عدم الانحياز في فنزويلا – مع العديد من الوزراء وكبار المسئولين من الدول الأعضاء بالمجلس التنفيذي لليونسكو، والذين رحبوا بالترشيح المصري، وأشادوا بخبرة ومؤهلات الوزيرة مشيرة خطاب، والتي تمكنها من الفوز بهذا المنصب الدولي المرموق، كما أعرب الكثير منهم عن تقديره لاختيار مصر لسيدة ذات سجل مشرف من الإنجازات كنموذج رائد للمرأة المصرية والعربية والإفريقية.

والتقت خطاب – على هامش الشق رفيع المستوى من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك – مع عدد آخر من الوزراء وكبار المسئولين لذات الغرض.

وأوضح السفير نهاد عبد اللطيف، أن هذه اللقاءات تهدف – أيضًا – إلى التعرف على أولويات واهتمامات الدول المختلفة فيما يخص مجالات عمل اليونسكو.

وفي ذات السياق، قامت المرشحة المصرية بزيارة العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث التقت بعددٍ من كبار المسئولين بالإدارة الأمريكية، فضلًا عن مجموعة من الشخصيات القريبة من دوائر صنع القرار سواء بالحزبين الجمهوري والديمقراطي أو بمراكز الأبحاث المتخصصة بما في ذلك تلك المعنية بالتعليم والثقافة والتراث الإنساني والطبيعي.

وشاركت مشيرة خطاب في كاس العالم “لاناكتس”، والذي عُقد في مدينة تورونتو بـكندا، حيث تهدف هذه المبادرة العالمية إلى بناء جسور التواصل والتفاهم بين شباب الجامعات في مختلف أنحاء العالم ورفع قدرات الشباب، وتمكينهم من تنفيذ مشروعات ترتقي بالخدمات المقدمة إلى المناطق المحرومة.

يذكر أن شارك فريق الطلبة والطالبات بالجامعة البريطانية بالقاهرة، والذي يتكون من ٤٥ طالب وطالبة، في مسابقة كاس العالم.