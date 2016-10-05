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محافظ بني سويف يكرَم وكيل وزارة التربية والتعليم لبلوغة سن المعاش‎

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محافظ بني سويف يكرَم وكيل وزارة التربية والتعليم لبلوغة سن المعاش‎ محافظ بني سويف يكرَم وكيل وزارة التربية والتعليم لبلوغة سن المعاش‎

كرَم المهندس شريف محمد حبيب، محافظ بني سويف، الأستاذ نبوي محمد على الدخني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بمناسبة بلوغه سن المعاش، وذلك في حضور اللواء حسام الدين رفعت السكرتير العام.
> وأهداه المحافظ درع المحافظة تقديراً لجهوده في الإرتقاء بالمنظومة التعليمية، وتعبيراً عن قيم الوفاء والعرفان بالجميل لكل من أخلص خلال مسيرة عمله الوظيفية، متمنيًا له التوفيق في حياته المقبلة، وأن المنظومة التعليمية في حاجة كبيرة لاستشارات وخبرات من ساهم وأخلص طوال فترة مسيرته العملية.
> من جانبه أبدى ” نبوي الدخني” سعادته البالغة لحرص المحافظة على تكريمه، موجهًا الشكر للمحافظ لدعمه له خلال فترة عمله والجهود المبذولة في سبيل تحسين منظومة التعليم، وإيجاد حلول وبدائل للمشكلات التي تواجه القطاع.

 

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