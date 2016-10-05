محافظ البنك المركزي يتوجه إلى واشنطن لحضور اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

غادر القاهرة محافظ البنك المركزى طارق عامر اليوم الأربعاء متوجها إلى لندن فى طريقه إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بحضور عدد من قادة الاقتصاد ومحافظى البنوك المركزية العالمية.

تجدر الاشارة الى انه من المقرر ان تنطلق يوم الجمعة المقبل في العاصمة الأمريكية واشنطن اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، وذلك بمشاركة مصرية رفيعة المستوى تضم وزراء التعاون الدولي والمالية والتخطيط ومحافظ البنك المركزي.

وأفاد الموقع الرسمي للبنك الدولي امس الاثنين بأن جدول أعمال الاجتماعات يتضمن عقد العديد من الندوات والفعاليات التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي من بينها مناقشة مشاركة الشباب في تمويل مستقبل التنمية إلى جانب تحسين البنية التحتية في البلدان النامية والمزج بين رأس المال التجاري واحتياجات التنمية وإدارة الديون في اقتصاد عالمي متقلب والاستفادة من قوة الحلول الرقمية.

وتضم هذه الاجتماعات سنويا محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية وكبار المسئولين من القطاع الخاص والأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمي ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية واستئصال الفقر والتنمية الاقتصادية وفعالية المعونات.