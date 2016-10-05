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شطب دعوى منع «شوبير والطيب» من الظهور بالفضائيات

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شطب دعوى منع «شوبير والطيب» من الظهور بالفضائيات شطب دعوى منع «شوبير والطيب» من الظهور بالفضائيات

الطيب وشوبير (أرشيفية)

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الأربعاء، بشطب دعوى تطالب بمنع ظهور الإعلامي أحمد شوبير والمعلق الرياضى أحمد الطيب على التليفزيون والقنوات الفضائية، نظرًا لتسببهم في تكدير الأمن والسلم الاجتماعي لما قاما به من مشادات كلامية تطورت إلى تشابك بالأيدي على شاشات التلفاز، وذلك لعدم حضور مقيم الدعوى.

وقال المحامي أشرف فرحات في دعواه، إن ما حدث علي شاشة التلفزيون، “تنافى مع ميثاق الشرف الإعلامي، وصدر صورة سيئة للغرب عن الإعلام المصري والمصريين”.

واشتبك شوبير مع الطيب على الهواء مباشرة خلال ظهورهما معا في برنامج العاشرة مساء، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على قناة دريم، بعد أن اتهم الطيب شوبير بأنه حاول توظيف ابنته في قطر فيما اتهمه شوبير بالانتماء إلى جماعة الإخوان.

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