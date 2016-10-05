أخبار مصر للساعة الواحدة ظهراً من "اليوم السابع"

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عدداً من الأخبار الهامة، فى مقدمتها إعلان رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، توفير الحكومة الاعتمادات المالية اللازمة للسلع الأساسية لمدة 6 أشهر مقبلة، وضخ من 4 لـ6 آلاف طن سكر يومياً فى كافة المجمعات الاستهلاكية.. وفيما يلى موجز أخبار الواحدة:

- الحكومة تعلن تدبير اعتمادات مالية لتوفير السلع الأساسية لمدة 6 أشهر

وتابع "اليوم السابع" إعلان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تولى أهمية قصوى لمتابعة تنفيذ الخطة العاجلة لتوفير الأرصدة الكافية من السلع الغذائية الأساسية لمدة 6 أشهر، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين منها بوفرة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضبط الأسواق والحفاظ على استقرار أسعار هذه السلع.

- الحكومة: ضخ من 4 لـ6 آلاف طن سكر يوميًا بكافة المجمعات الإستهلاكية

ونقل "اليوم السابع" عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، تفاصيل قرار الحكومة بطرح ما بين 4 إلى 6 ألاف طن سكر يوميًا بكافة المجمعات الإستهلاكية وفروعها على مستوى كافة محافظات الجمهورية لتلبية احتياجات المواطنين من هذه السلعة الاستراتيجية.

- لليوم الثانى على التوالى.. نجاح كبير لمبادرة "الشعب يأمر".. أصحاب شركات ومحلات تجارية يسجلون أسماءهم فى لوحة شرف "اليوم السابع".. ويرفعون شعار "تحيا مصر" ويؤكدون: خدمة البلد واجبنا

وواصل "اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، تغطيته للنجاح المستمر لحملة "الشعب يأمر"، لخفض الأسعار واستجابة غالبية الشركات ورجال الأعمال للحملة لتخفيف المعاناة عن الشعب.

- نائب وزير المالية: صندوق النقد يبحث قرض مصر باجتماع المديرين التنفيذيين

ونقل "اليوم السابع" تصريحات محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، والتى قال فيها إن صندوق النقد الدولى لن يبحث القرض المتفق عليه مع مصر وحجمه 12 مليار دولار خلال الاجتماعات السنوية التى تبدأ غدا الخميس، وذلك لأن الاجتماعات ليست على مستوى المديرين التنفيذيين، مشيراً إلى أن اجتماع المديرين التنفيذيين سيحدد فى وقت لاحق."

- السيسى: لابد من إزالة أى معوقات تحول دون انسياب حركة السلع مع السودان

وفى تغطيته لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر والسودان، تابع "اليوم السابع" كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التى دعا فيها لإزالة أى معوقات تحول دون انسياب حركة السلع بين مصر والسودان، والبدء فى تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وكذلك السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا.

- الرئيس السودانى يتعهد بتفعيل آليات التكامل الاقتصادى مع مصر

وواصل "اليوم السابع" تغطيته لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بين مصر والسودان، بحضور الرئيسين عبدالفتاح السيسي، وعمر البشير، والذى لا يزال منعقداً، والذى تعهد خلاله الرئيس السودانى الذى يزور القاهرة بتوفير وتفعيل كافة آليات التكامل الاقتصادى مع مصر، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

- براءة اللواء فاروق لاشين ومساعديه من تهمة قتل المتظاهرين بالقليوبية

وتابع "اليوم السابع" تفاصيل حكم محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار إبراهيم مصطفى كمال، وعضوية المستشارين خالد الشباسى وعاطف مراد، ببراءة اللواء فاروق لاشين مدير أمن القليوبية الأسبق إبان ثورة 25 يناير و3 من كبار مساعديه، بينما انقضت الدعوة الجنائية عن لواء آخر للوفاة، كما شملت البراءة 3 من ضباط الأمن الوطنى ومباحث القليوبية، من تهمة قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة يناير فى عام 2011.

- سفارة واشنطن بالقاهرة تعلن عن فتح باب الهجرة.. والتقديم حتى7 نوفمبر

وعلى مدار الساعات الماضية، تابع "اليوم السابع" تفاصيل إعلان السفارة الأمريكية فتح باب التقدم للهجرة، إلى الولايات المتحدة، حتى يوم 7 نوفمبر المقبل، معلنة عن الموقع الإلكترونى للتسجيل والتقدم للحصول على الجرين كارد الأمريكى.

- جابر نصار: الحبس فى انتظار إلهامى عجينة ويسرى المغازى ولن نرضخ لأى ضغوط

وفى استمرار لمتابعة أزمة تصريحات النائب إلهامى عجينة، نقل "اليوم السابع" تصريحات الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، والتى قال فيها إن الجامعة لن تتنازل عن حقها وحق طلابها، تجاه التصريحات المسيئة والتى تستهدف أعراض الفتيات، مستطردًا: "قدمت أمس بلاغا للنائب العام ضد كل من النائبين إلهامى عجينة ويسرى المغازى، وأنتظر الحبس لكل منهما طبقا للدستور والقانون".

- وادى دجلة يرد على إهانة جوزيه للحضرى: ما فعلته من شيم الصغار

وبعد يوم من تصريحات مانويل جوزية النارية، والتى اتهم خلالها حارس المنتخب الوطنى وفريق وادى دجلة عصام الحضرى، بالكذب والسعى وراء المال، رد النادى فى بيان رسمى على الساحر البرتغالى، قائلاً: "ما فعلته من شيم الصغار"، داعياً إياه إلى التخلى عن صناعة مانشيتات من خلال الحديث بطريقة مستفزة.

- حزب الوفد يوجه التحية لـ"مبارك" فى ذكرى أكتوبر.. ويؤكد:جيش مصر العظيم خير أجناد الأرض

وتابع موقع "برلمانى" حرص حزب الوفد على إدراج اسم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فى بيان الحزب بمناسبة ذكرى انتصارات 6 أكتوبر، متوجهة بالتحية لكل من شارك فى معركة التحرير، وفى مقدمتهم الرئيس الراحل أنور السادات، النشير أحمد إسماعيل، قائد عام القوات المسلحة ووزير الحربية آنذاك، والفريق سعد الدين الشاذلى.

- البرلمان يوقف الجلسات ويرفع شعار الاحتفال.. مجلس النواب يوقف جلساته مؤقتا استعدادا لاحتفالية مرور 150 عاما على إنشائه.. وإطلاق موقع إلكترونى خاص.. و"السيسى" على رأس المشاركين.. البرلمان يستأنف جلساته منتصف أكتوبر

وتحت عنوان "البرلمان يوقف الجلسات ويرفع شعار الاحتفال"، رصد برلمانى تفاصيل تأجيل مجلس النواب لجدول أعماله لحين استئناف جلساته من جديد يوم 16 أكتوبر، وذلك للإعداد لاحتفال مرور 150 عام على تأسيس الحياة النيابية المصرية، المقرر إقامته بمدينة شرم الشيخ.

- قانون "الهجرة" يصل محطة النهاية.. البرلمان يوافق على قانون الهجرة غير الشرعية فى مجموعه.. خالد شعبان يطالب الحكومة بتشكيل لجنة للحد من البطالة لمواجهة الظاهرة.. بدر يهاجم لجنة المكافحة:"كانت فين بسلامتها لما الناس غرقت"

ورصد "برلمانى" كواليس موافقة مجلس النواب من حيث المبدأ على قانون الهجرة غير الشرعية، وذلك فى تقرير مطول بعنوان "قانون الهجرة يصل محطة النهاية"، يعرض من خلاله كواليس وتفاصيل الجلسة العامة التى انعقدت أمس برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، لمناقشة مواد القانون.

- الغجر فى مصر.. يعيشون ويموتون فى الطريق

ويرصد "فوتو7" فى جولة مصورة، مشاهد من حياة الغجر، وكواليس وأسرار سكنهم أطراف المدن الريفية والصحراوية.

- إعصار ماثيو يصل كوبا ونزوح الآلاف من السكان

ونقلا عن وكالات الأنباء العالمية، رصد "فوتو7" مشاهد وصور لآثار إعصار ماثيو المدمر، والذى وصل كوبا وتسبب فى نزوح آلاف السكان.

- بالفيديو.. تعرف على قصة حياة مشير النصر أحمد اسماعيل وزير الدفاع بحرب أكتوبر

وفى ذكرى انتصارات 6 أكتوبر، نقل موقع "فيديو7" عن الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، فيلماً وثائقياً عن المشير أحمد إسماعيل، ودوره فى معركة التحرير .

- بالفيديو.. خريطة الحالة المرورية فى آخر أيام عمل بالأسبوع قبل الأجازة

وفى آخر أيام الأسبوع، يقدم "فيديو7" خدمة خريطة الحالة المرورية، والتى تستعرض أهم ملامح حركة المرور فى مختلف ميادين وشوارع القاهرة والجيزة فى الساعات الأولى من الصباح.

- بالفيديو.. حظك اليوم لبرج " الثور " : احذر من الخلافات الاسرية

ولعشاق الأبراج ، يقدم "فيديو7" حظك اليوم، موجهاً نصيحة خاصة لبرج الثور، لتجنب الخلافات الأسرية بكل السبل.