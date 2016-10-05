النقل: الانتهاء من تنفيذ طرق لربط المنيا والبحرالأحمر بتكلفة 752 مليون جنيه

انتهت وزارة النقل من عدد من المشروعات الهامة لدعم شبكة الطرق المصرية، والتي من المنتظر افتتاحها في احتفالات أعياد أكتوبر التي تستمر خلال الشهرين القادمين، وذلك حيث تأتي مشروعات الطرق ضمن أولويات واستراتيجية وزارة النقل من أجل التنمية المستدامة، وتحقيق نقلة نوعية في البنية التحتية.

صرح الدكتور جلال سعيد وزير النقل أنه تم الإنتهاء من إنشاء طريق جديد ما بين المنيا إلى طريق الشيخ فضل (محافظة المنيا) إلى رأس غارب (على البحر الاحمر) بطول 55 كم ، وبتكلفة قدرها 435 مليون جنيه ، وتضمنت إنشاء طريق عرضة 6 حارات ، وكذلك الإنتهاء من تطوير طريق الشيخ فضل – رأس غارب بطول 90 كم بتكلفة قدرها 317 مليون جنيه تتمثل في إضافة إتجاه جديد بعدد حارتين ليصبح الطريق بالكامل مكون من 4 حارات مع اعادة بناء الطريق القديم بالكامل.

> وأشار الوزير أن طريق الشيخ فضل – رأس غارب، يمثل أهمية كبرى في الإسراع بعجلة التنمية السياحية والاقتصادية بالمنيا، حيث يربط كوبري بني مزار الذي يعد ثاني أهم محور تنموي عرضي بعد الطريق الساحلي الدولي بمحافظة البحر الأحمر عبر شرق النيل، المار بعرض الصحراء الشرقية، ليتقاطع مع طريق «الكريمات»، وأيضًا ليتقاطع مع طريق «القاهرة –أسوان» الصحراوي الشرقي.