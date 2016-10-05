26 أكتوبر الحكم في استئناف حظر حركة المقاومة الشعبية

حجزت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الأربعاء، الحكم في الاستئناف المقدم من المحامي أشرف فرحات، على حكم أول درجة بعدم اختصاص الأمور المستعجلة بنظر دعوى حظر حركة “المقاومة الشعبية” لجلسة 26 أكتوبر الجاري.

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين برئاسة المستشار هشام إبراهيم قد قضت في وقت سابق بعدم الاختصاص الولائي في دعوى طالبت بإدراج حركة المقاومة الشعبية كمنظمة إرهابية بعد تبنيها أعمال إرهابية.

وقال المحامى أشرف فرحات فى دعواه: “لقد ظهرت على مسرح الأحداث حركة تطلق على نفسها اسم حركة المقاومة الشعبية بمصر دون سند من واقع وقانون ويطلقون على أنفسهم صفة منظمة سياسية بالمخالفة لنصوص القانون والدستور”.