براءة مدير أمن القليوبية الأسبق و3 آخرين في اتهامهم بقتل متظاهري 25 يناير

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الأربعاء، ببراءة اللواء فاروق لاشين، مدير أمن القليوبية الأسبق، و3 من كبار مساعديه، فيما انقضت الدعوة الجنائية عن لواء آخر للوفاة.

كما قضت ببراءة 3 من ضباط الأمن الوطني، ومباحث القليوبية من قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة في عام 2011، حسبما أفاد مراسلنا.

عقدت جلسة النطق بالحكم اليوم وسط تواجد مكثف لتأمين المحاكمة في محكمة جنايات شبرا – التي سبق أن نظرتها دائرة أخرى حيث صدر فيها منذ عامين حكم ببراءة المتهمين – وهم:” اللواء فاروق لاشين، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن القليوبية خلال ثورة 25 يناير، واللواءات جمال حسني إبراهيم، نائب مدير أمن القليوبية الأسبق، سمير زكي البنا، نائب مدير الأمن لقطاع جنوب – سابقًا – وأحمد ممتاز، مساعد وزير الداخلية لمنطقة القليوبية بالأمن العام”.

وكانت النيابة العامة، أمرت بإحالة اللواء فاروق لاشين، مدير أمن القليوبية الأسبق، جمال حسني، نائب مدير الأمن السابق لقطاع جنوب القليوبية، وآخرين لاتهامهم بالقتل والشروع بالقتل لمتظاهري 25 يناير.