ضبط 800 قرص مخدر بحوزة موظف بجامعة بورسعيد

كتب: جمال نوفل

تمكن ضباط مباحث الشرق، برئاسة الرائد محمد زكريا، من القبض على موظف بجامعة بورسعيد، و بحوزته 800 قرص مخدر.

> تلقى الرائد محمد زكريا، رئيس مباحث الشرق، معلومات عن قيام أحد الأشخاص ببيع الأقراص المخدرة الممنوعة و المدرجة بكشف المخدرات.

> وبعرض المعلومات علي اللواء إبراهيم الديب، مدير إدارة البحث الجنائي، أمر بسرعة عمل التحريات.

وتم ابلاغ اللواء زكي صلاح الدين، مدير أمن بورسعيد، الذي أمر بسرعة ضبطه و أحضاره و تقديمة إلي العدالة.

أكدت تحريات الرائد محمد زكريا، رئيس مباحث الشرق، عن تردد المتحرى عنه على دائرة القسم لبيع وترويج الأقراص المخدرة على عملائه، من المتعاطين مستخدم دراجته البخارية وهاتفه المحمول للتواصل معهم.

وتم صدور إذن من النيابة العامة بعد عدة مراقبات سرية أجراها ضباط مباحث الشرق، وتم إعداد عدة أكمنه، أسفرت إحداها عن ضبطه وبحوزته المضبوطات.

وتبين أنه المتهم حسين ح ب 38 سنه، موظف بجامعة بورسعيد، والمقيم 21 مساكن التصنيع، دائرة قسم الضواحي، والمسجل شقي خطر تحت رقم 405 فئة

وبفرض سيطرته وبحوزته عدد 800 قرص لمخدر التارمادول، ومبلغ مالي 500 جنيه ودراجة بخارية وهاتف محمول.

وترجع واقعة الضبط إلى ورود معلومات، أكدتها التحريات، التي تم التحفظ عليها وتحرر المحضر رقم 4036/2016 جنايات الشرق، وبعرضه علي النيابة أمرت بحبسه 15 يومًا علي ذمة التحقيقات.