السيسي يشهد توقيع اتفاقيات للتعاون الثقافي والسياحي والرياضي مع السودان

حضر الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونظيره السودانى عمر البشير، مجموعة من الاتفاقيات أثناء ترأس الرئيسين اللجنة العلية المصرية السودانية المشتركة، حيث شهد توقيع وثيقة لمحضر اجتماعات قطاع الخدمات بين الدكترو أحمد عماد وزير الصحة والدكتورة تهانى عبد الله وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السودانية.

ووقع المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، ووزير خارجية السودان ابراهيم أحمد غندور، اتفاقيات فى مجال الشباب والرياضة، أولها برنامج تنفيذى للتعاون فى مجال الرياضة فى العامين من 2017 الى 2019، وبرنامج تنفيذى للتعاون فى مجال الشباب.

وشهد الرئيسين مراسم توقيع التعاون الثنائى الثقافى بين الكاتب حلمى النمنم وزير الثقافة وإبراهيم أحمد غندور وزير الخارجية السودانى، وأيضا توقيع وثيقة للتعاون فى مجال السياحة للأعوام من 2017 الى 2019 بين يحيى راشد وزير السياحة المصرى، والدكتور تهانى عبد الله وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السودانية.