ضبط صاحب مركز صيانة سيارات بحوزته ربع كيلو حشيش بالغردقة

تمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط صاحب مركز صيانة سيارات بالغردقة، بحوزته ربع كيلو من مخدر الحشيش، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وجارى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوى مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من العقيد عبد المنعم الزهيرى رئيس مكتب مكافحة المخدرات، يفيد تمكن الرائدين حازم الشيخ، ومحمود سند وكيلى مكتب المكافحة، من ضبط صاحب مركز صيانة سيارات، وبحوزته ربع كيلو من مخدر الحشيش، كما عثر بحوزته على مبلغ مالى وهاتف محمول.

واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة البيع وجارى إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.