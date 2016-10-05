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تجمهر معلمى الشرقية اعتراضا على قرارات الندب

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تجمهر معلمى الشرقية اعتراضا على قرارات الندب تجمهر معلمى الشرقية اعتراضا على قرارات الندب

>الشرقية - إيمان مهنى

تجمهر العشرات من المعلمين والمعلمات التابعين لإدارة أولاد صقر التعليمية بالشرقية، أمام ديوان الإدارة اعتراضا على قرار المحافظ بندب عدد منهم إلى مدارس أخرى لسد العجز.

 

وقال المعلمون المعترضون، إنه تم نقلهم إلى مدارس نائية تبعد عن محل سكنهم، مما يعرضهم للمخاطر، بالإضافة إلى زيادة الأعباء المادية عليهم بسبب التنقلات اليومية.

 

من جانبها، أكدت فريدة مجاهد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أنها قررت مراجعة كافة النشرات الصادرة لقرارات النقل أو الندب للمدرسين لسد العجز فى المواد الدراسية مع مديرى الإدارات التعليمية لمراعاة الحالات الإنسانية الملحة وأصحاب الأمراض المزمنة، والـــ 5 %، على أن يتم النقل أو الندب بالإزاحة لسد العجز، وتيسيراً على المدرسين، لافتا أن القرار صدر لسد العجز فى تلك المدارس.


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