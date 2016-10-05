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رئيس البرلمان الأفريقي يغادر إلى شرم الشيخ لحضور احتفالية «النواب»

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رئيس البرلمان الأفريقي يغادر إلى شرم الشيخ لحضور احتفالية «النواب» رئيس البرلمان الأفريقي يغادر إلى شرم الشيخ لحضور احتفالية «النواب»

روجيه نكودو دانج رئيس البرلمان الأفريقي

مراسل «ONA»:

 غادر مطار القاهرة الدولي منذ قليل، روجيه نكودو دانج رئيس البرلمان الأفريقي، والذي يزور حاليا، متوجها الي شرم الشيخ استعدادا لحضور اجتماعات البرلمان الافريقي، واحتفالية مرور 150 عامًا على بدء الحياة البرلمانية في مصر، والتي ستقام في شرم الشيخ 9 اكتوبر الجاري .

وكان رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال قد بحث مع روجيه نكودو دانج رئيس البرلمان الأفريقي، الإجراءات الخاصة بالاستعدادات والترتيبات لاجتماعات البرلمان الإفريقي.

يذكر أن البرلمان الإفريقي سوف يعقد جلساته القادمة في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 10 أكتوبر الجاري، وعلى هامش الاحتفالية سيتم عقد جلسة مشتركة بين البرلمان الإفريقي والبرلمان العربي في اليوم التالي، وهو حدث فريد من نوعه سوف يعنى الكثير بالنسبة للعلاقات الإفريقية العربية، خاصة على الصعيد البرلماني .

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